رابع انخفاض للجنيه المصري هذا الأسبوع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى 7.34 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه مقارنة مع 7.29 أمس الثلاثاء.

ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب.

وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.95 جنيه للدولار مقارنة مع 7.92 يوم الثلاثاء.