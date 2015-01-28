- زعيم الحوثيين يقول انه يريد انتقالا سلميا للسلطة في اليمن

- مسؤول أمريكي: من السابق لأوانه كثيرا القول إن المهمة أنجزت في كوباني.

- أونروا: لا أموال لترميم المنازل المتضررة في حرب غزة.

- مسؤول ليبي: مقتل 9 على الأقل في هجوم على فندق في طرابلس. يتبع