الخميس 29 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل جنديين إسرائيليين في عملية لحزب الله على الحدود ونتنياهو يتوعد بالرد.

* إسرائيل تنفي أسر أي جندي من جنودها في هجوم حزب الله.

* متحدث باسم قوة الأمم المتحدة: مقتل أحد جنود القوة بلبنان.

* الأردن مستعد للافراج عن سجينة إذا أفرجت الدولة الإسلامية عن طياره.

* الجيش الإسرائيلي يعلن أن طائراته ضربت مواقع للجيش السوري.

* الجيش الأمريكي: التحالف يواصل هجماته على أهداف للدولة الإسلامية قرب كوباني.