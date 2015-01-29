الجنيه المصري يهبط إلى مستوى قياسي جديد عند 7.49 جنيه للدولار

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبط الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس وفقد ثلاثة قروش أخرى ليصل إلى 7.49 جنيه للدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وهذا هو ثامن تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.

وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4901 جنيه مقارنة مع 7.4601 أمس الأربعاء.

وبدأ البنك المركزي الاسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.