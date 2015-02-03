الثلاثاء 3 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* رئيس تحقيق للامم المتحدة في حرب غزة يستقيل بسبب اتهامات اسرائيلية بالتحيز

* مرصد: مقاتلو الدولة الإسلامية ينسحبون من أطراف كوباني السورية.

* رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة الإسلاميين.

* الأردن يعيد سفيره إلى إسرائيل بعد أن خف التوتر.

* محكمة مصرية تقضي بإعدام 183 من مؤيدي الاخوان لإدانتهم بقتل ضباط شرطة.

* بيان: القبض على شرطي بمصر لتحقيق بتهمة قتل مصاب مؤيد للإخوان في مستشفى.