صباح الخير من رويترز
الثلاثاء 3 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* رئيس تحقيق للامم المتحدة في حرب غزة يستقيل بسبب اتهامات اسرائيلية بالتحيز
* مرصد: مقاتلو الدولة الإسلامية ينسحبون من أطراف كوباني السورية.
* رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة الإسلاميين.
* الأردن يعيد سفيره إلى إسرائيل بعد أن خف التوتر.
* محكمة مصرية تقضي بإعدام 183 من مؤيدي الاخوان لإدانتهم بقتل ضباط شرطة.
* بيان: القبض على شرطي بمصر لتحقيق بتهمة قتل مصاب مؤيد للإخوان في مستشفى.
* مسؤولون: صادرات نفط جنوب العراق تنخفض إلى 2.389 مليون ب/ي في يناير. يتبع