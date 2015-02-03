Wed 9 Aug 2017 | 5:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Feb 3, 2015 5:23am GMT
 
[-] نص [+]

الثلاثاء 3 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* رئيس تحقيق للامم المتحدة في حرب غزة يستقيل بسبب اتهامات اسرائيلية بالتحيز

* مرصد: مقاتلو الدولة الإسلامية ينسحبون من أطراف كوباني السورية.

* رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة الإسلاميين.

* الأردن يعيد سفيره إلى إسرائيل بعد أن خف التوتر.

* محكمة مصرية تقضي بإعدام 183 من مؤيدي الاخوان لإدانتهم بقتل ضباط شرطة.

* بيان: القبض على شرطي بمصر لتحقيق بتهمة قتل مصاب مؤيد للإخوان في مستشفى.

* مسؤولون: صادرات نفط جنوب العراق تنخفض إلى 2.389 مليون ب/ي في يناير.   يتبع
 