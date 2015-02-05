* العاهل الأردني يتعهد بحرب "بلا هوادة" على تنظيم الدولة الإسلامية

* الأردن يعدم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي بعد مقتل الكساسبة.

* بوتين يزور مصر في 9 فبراير.

* مسؤولون أمريكيون: الإمارات تعلق مشاركتها في الضربات ضد الدولة الاسلامية.

* المرصد السوري: تنظيم الدولة الإسلامية قتل 50 أسيرا في سوريا هذا العام.