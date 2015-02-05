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الخميس 5 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* العاهل الأردني يتعهد بحرب "بلا هوادة" على تنظيم الدولة الإسلامية
* الأردن يعدم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي بعد مقتل الكساسبة.
* بوتين يزور مصر في 9 فبراير.
* مسؤولون أمريكيون: الإمارات تعلق مشاركتها في الضربات ضد الدولة الاسلامية.
* المرصد السوري: تنظيم الدولة الإسلامية قتل 50 أسيرا في سوريا هذا العام.
* احتجاز 3 من جنوب السودان بعد هبوط طائرة للأمم المتحدة بمنطقة للمتمردين.
* رئيس الوزراء التونسي المكلف يتعهد ببسط الاستقرار والتصدي للمتشددين. يتبع