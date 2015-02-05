الجنيه المصري يستقر عند 7.53 جنيه للدولار في السوق الرسمية

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الخميس دون تغيير عن سعره في عطاء أمس حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير كانون الثاني.

وعرض البنك المركزي اليوم 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر يوم الأربعاء.

وفي نهاية الأسبوع الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش وهو ما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وبدأ البنك المركزي في 18 يناير كانون الثاني السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.