المركزي المصري: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 15.43 مليار دولار في نهاية يناير

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 15.43 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 15.33 مليار دولار في الشهر السابق.

وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة لكنها ارتفعت مجددا بفضل مساعدات خليجية بمليارات الدولارات تدفقت على مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وفي نوفمبر تشرين الثاني سددت مصر لقطر وديعة لدى البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار تلقتها إبان حكم مرسي وحذر بعض المتعاملين من أن ذلك ربما يؤثر على مستوى الاحتياطات.