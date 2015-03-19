الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه مستقرا دونما تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس في حين ارتفعت العملة المحلية في السوق السوداء.

وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأربعاء.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب تلك الخطوة وبسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.

ويثني سقف الودائع عن استخدام السوق السوداء بحرمان من يريدون شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.

وقال متعامل إنه جرى بيع الدولار عند 7.63 جنيه اليوم في السوق السوداء ارتفاعا من 7.68/70 جنيه يوم الأربعاء بعد المزاد السابق للمركزي.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.