مقدمة 2-المركزي المصري يسمح بتراجع الجنيه 1.3%

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من ستيفن كالين

القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الأولى في خمسة أشهر اليوم الخميس في خطوة قال محللون إنها ستلقى ترحيبا من المستثمرين الدوليين الذين تسعى القاهرة لاجتذابهم.

وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.63 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار اليوم لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن سعره البالغ 7.53 جنيه في العطاء السابق يوم الأحد.

وقال محللون إن السماح للجنيه بالتراجع بشكل محكوم من جديد بعد القيام بذلك على مدى أسابيع قليلة في وقت سابق هذا العام قد يعزز الصادرات ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات.

غير أن أعمال العنف قوضت الآمال بالتعافي السريع للاقتصاد.