المركزي المصري: الجنيه يتراجع إلى 7.73 في العطاء الرسمي
القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - تراجع الجنيه المصري عشرة قروش ليصل إلى 7.73 جنيه للدولار من 7.63 في عطاء البنك المركزي اليوم الأحد وذلك في خفض هو الثاني على التوالي.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 39.6 مليون وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه.
كان البنك المركزي سمح للجنيه بالانخفاض يوم الخميس إلى 7.6301 من سعره السابق البالغ 7.5301. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.