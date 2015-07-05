المركزي المصري: الجنيه يتراجع إلى 7.73 في العطاء الرسمي

القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - تراجع الجنيه المصري عشرة قروش ليصل إلى 7.73 جنيه للدولار من 7.63 في عطاء البنك المركزي اليوم الأحد وذلك في خفض هو الثاني على التوالي.