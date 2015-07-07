متعاملون: المركزي المصري يبقي سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - قال متعاملون لدى بنوك مصرية اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي أبقى سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بعد تراجعه 20 قرشا على مدى الأيام القليلة الماضية.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة يومي الخميس والأحد الماضيين لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

وقال أحد المتعاملين لرويترز "البنك المركزي أبقى سعر الجنيه دون تغيير عن عطاء يوم الأحد عند 7.73 جنيه للدولار."

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قال يوم الأحد في مقابلة تلفزيونية إن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق وإنه يأتي في اطار الحركة العادية للعملة.