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الخميس 15 أكتوبر تشرين الاول
أهم الأنباء الإقليمية
* مسؤول امريكي: واشنطن وموسكو قريبتان من التوصل لوثيقة بشان السلامة الجوية فوق سوريا
* مصادر: الجيش السوري وحلفاؤه يستعدون لهجوم بري في منطقة حلب
* وزارة الدفاع: السلاح الجوي نفذ 41 طلعة بسوريا خلال 24 ساعة ماضية ودمر "ورش للإرهابيين" تستخدم في تصنيع مواد ناسفة لانتحاريين قرب حلب
* وفد من برلمان إيران يزور سوريا قبل هجوم مشترك
* لافروف: واشنطن ترفض تعميق المحادثات العسكرية بشأن سوريا.
* لافروف: لم تطلب أي دولة أخرى غير سوريا مساعدة عسكرية من روسيا يتبع