متعاملون: المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 10 قروش إلى 7.83 للدولار

القاهرة 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه عشرة قروش في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الخميس ليصل إلى 7.83 جنيه للدولار مقارنة مع 7.73 جنيه يوم الثلاثاء.

وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

كان البنك المركزي سمح في أول يوليو تموز للجنيه بالانخفاض إلى 7.6301 أمام الدولار. وفي الخامس من الشهر نفسه سمح للعملة بالنزول عشرة قروش أخرى أمام الدولار.