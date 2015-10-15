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متعاملون: المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 10 قروش إلى 7.83 للدولار

Thu Oct 15, 2015 9:40am GMT
 
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القاهرة 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه عشرة قروش في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الخميس ليصل إلى 7.83 جنيه للدولار مقارنة مع 7.73 جنيه يوم الثلاثاء.

وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

كان البنك المركزي سمح في أول يوليو تموز للجنيه بالانخفاض إلى 7.6301 أمام الدولار. وفي الخامس من الشهر نفسه سمح للعملة بالنزول عشرة قروش أخرى أمام الدولار.

ولم يعلن البنك المركزي بعد نتائج أحدث عطاء لبيع الدولار. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي وأحمد إلهامي)
 