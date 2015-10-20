متعاملون: المركزي المصري يثبت سعر الجنيه في مزاد العملة الصعبة عند 7.93 جنيه للدولار

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري ثبت سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم الثلاثاء عند 7.93 جنيه للدولار.

كان البنك المركزي سمح يومي الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

وتصدر في وقت لاحق اليوم نتائج أحدث عطاء للمركزي لبيع الدولار.

وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.