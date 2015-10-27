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الثلاثاء 27 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* الامم المتحدة: نزوح 120 ألف شخص في اكتوبر بسبب تصاعد العنف في سوريا
* نتنياهو يقترح حرمان فلسطينيين في القدس الشرقية من بعض المزايا
* التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 15 غارة على "الدولة الإسلامية" في العراق
* قتيل في هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية على مسجد للشيعة في السعودية
* مصادر: مقتل 7 في هجوم انتحاري على موكب للشيعة في بغداد
* ألمانيا لا ترى للأسد دورا في حكومة انتقالية في سوريا
* مقتل شرطيين وسبعة من مقاتلي الدولة الاسلامية في جنوب شرق تركيا يتبع