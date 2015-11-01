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الأحد الأول من نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل 224 شخصا في تحطم طائرة روسية في سيناء
* مصر: العثور على الصندوقين الاسودين للطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء
* تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تحطم الطائرة الروسية في مصر
* وزير النقل الروسي:الإدعاء بأن إرهابيين أسقطوا الطائرة غير دقيق
* رئيس وزراء مصر: لا توجد أنشطة "غير عادية" وراء تحطم الطائرة الروسية
* لوفتهانزا واير فرانس تقرران عدم الطيران فوق سيناء بعد تحطم طائرة روسية
* المرصد السوري: مقتل 64 شخصا في غارات جوية سورية وروسية على حلب يتبع