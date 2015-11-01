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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 1, 2015 4:27am GMT
 
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الأحد الأول من نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل 224 شخصا في تحطم طائرة روسية في سيناء

* مصر: العثور على الصندوقين الاسودين للطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء

* تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تحطم الطائرة الروسية في مصر

* وزير النقل الروسي:الإدعاء بأن إرهابيين أسقطوا الطائرة غير دقيق

* رئيس وزراء مصر: لا توجد أنشطة "غير عادية" وراء تحطم الطائرة الروسية

* لوفتهانزا واير فرانس تقرران عدم الطيران فوق سيناء بعد تحطم طائرة روسية

* المرصد السوري: مقتل 64 شخصا في غارات جوية سورية وروسية على حلب   يتبع
 