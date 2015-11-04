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الأربعاء 4 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* أمير الكويت يلتقي ببوتين هذا الشهر لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
* حكومة بريطانيا تنفي التخلي عن خطط للتصويت على الضربات الجوية في سوريا
* تاس: اجتماع محتمل بين الحكومة السورية والمعارضة الأسبوع المقبل
* مسؤول سوري: لا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية لحل الأزمة
* الكرملين: من غير اللائق ربط استراتيجية موسكو العسكرية في سوريا بتحطم طائرة بمصر
* وكالة: سلاح الجو الروسي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا
* مصادر: سوريا تلقت 100 ألف طن من القمح مساعدات إنسانية من روسيا يتبع