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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 4, 2015 4:30am GMT
 
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الأربعاء 4 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* أمير الكويت يلتقي ببوتين هذا الشهر لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط

* حكومة بريطانيا تنفي التخلي عن خطط للتصويت على الضربات الجوية في سوريا

* تاس: اجتماع محتمل بين الحكومة السورية والمعارضة الأسبوع المقبل

* مسؤول سوري: لا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية لحل الأزمة

* الكرملين: من غير اللائق ربط استراتيجية موسكو العسكرية في سوريا بتحطم طائرة بمصر

* وكالة: سلاح الجو الروسي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا

* مصادر: سوريا تلقت 100 ألف طن من القمح مساعدات إنسانية من روسيا   يتبع
 