الأربعاء 4 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* أمير الكويت يلتقي ببوتين هذا الشهر لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط

* حكومة بريطانيا تنفي التخلي عن خطط للتصويت على الضربات الجوية في سوريا

* تاس: اجتماع محتمل بين الحكومة السورية والمعارضة الأسبوع المقبل

* مسؤول سوري: لا نتحدث نهائيا عما يسمى بفترة انتقالية لحل الأزمة

* الكرملين: من غير اللائق ربط استراتيجية موسكو العسكرية في سوريا بتحطم طائرة بمصر

* وكالة: سلاح الجو الروسي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا