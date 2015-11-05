الخميس 5 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* مصادر امنية امريكية وأوروبية تقول إن أدلة تشير إلى أن قنبلة زرعها تنظيم الدولة الإسلامية هي السبب على الارجح في تحطم طائرة ميتروجيت الروسية يوم السبت فوق شبه جزيرة سيناء بمصر.

* الجيش الأمريكي يقول إنه ينوي تقديم أسلحة إضافية لقوات المعارضة السورية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بعد المكاسب التي حققها الأسبوع المنصرم مقاتلون مدعومون من الولايات المتحدة.

* أمريكا: 85-90 في المئة من الضربات الروسية أصابت معارضين معتدلين في سوريا

* المرصد السوري: مقاتلو معارضة يسقطون طائرة حربية سورية في حماة

* السيسي يحث بريطانيا ودول حلف الاطلسي على بذل مزيد من الجهد في ليبيا

* السيسي لبي.بي.سي: على الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإخوان