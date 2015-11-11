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المركزي المصري يرفع سعر الجنيه مقابل الدولار للبنوك 20 قرشا

Wed Nov 11, 2015 10:36am GMT
 
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القاهرة 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري رفع اليوم الأربعاء سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك ليصل السعر إلى 7.7301 جنيه.

وأضافوا أن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.

وجاءت الخطوة بمثابة مفاجأة للمصرفيين الذين كانوا يتوقعون تخفيضا لسعر الجنيه المصري الذي يعتبره كثير من الاقتصاديين مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير - أحمد إلهامي)
 