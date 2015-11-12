متعاملون: المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه عند 7.7301 للدولار في عطاء

القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملون إن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي للعملة الأجنبية اليوم الخميس بعد أن فاجأ السوق أمس برفع قيمة الجنيه.