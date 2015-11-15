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الأحد 15 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* رئيس وزراء فرنسا يقول إن بلاده ستواصل الغارات في سوريا
* بعد هجمات باريس..محادثات سوريا تتوصل إلى خارطة طريق للانتخابات
* السعودية ستواصل دعم المعارضين السوريين إذا لم يرحل الأسد
* كيري يقول إنه أبلغ بأن الأسد ينوي الدخول في مفاوضات حقيقية
* مسؤولون: أمريكا نفذت غارة جوية استهدفت زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا
* مصدر امني:اعتقال خمسة سوريين وفلسطيني ضالعين في تفجيري بيروت
* امين عام حزب الله اللبناني يدين "الهجمات الارهابية في" باريس يتبع