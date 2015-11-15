Wed 9 Aug 2017 | 4:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

متعامل: المركزي المصري يبقي الجنيه عند 7.7301 للدولار

Sun Nov 15, 2015 9:41am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعامل بسوق الصرف الأجنبي إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الأحد وذلك بعد أقل من أسبوع على خطوة رفع قيمة العملة المحلية التي فاجأت السوق.

وتواجه مصر نقصا في الدولار وضغوطا متنامية لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا مقابل الدولار الأسبوع الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 