متعامل: المركزي المصري يبقي الجنيه عند 7.7301 للدولار

القاهرة 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعامل بسوق الصرف الأجنبي إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا عند 7.7301 جنيه للدولار في العطاء الرسمي لبيع العملة الصعبة اليوم الأحد وذلك بعد أقل من أسبوع على خطوة رفع قيمة العملة المحلية التي فاجأت السوق.