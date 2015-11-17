متعاملون: المركزي المصري يبقي سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 للدولار

القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملان في سوق صرف العملات الأجنبية لرويترز إن البنك المركزي المصري أبقى سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الثلاثاء بعد نحو أسبوع من قرار البنك المفاجئ بزيادة سعر الجنيه.