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الأربعاء 18 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* مسؤولان: مصر تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ بشأن الطائرة الروسية
* بوتين يتوعد بالرد بعد اعلان الكرملين أن قنبلة أسقطت الطائرة الروسية في مصر
* مكافأة مالية روسية لمن يساعد في اعتقال المسؤولين عن تحطم طائرة روسية بمصر
* فرنسا تطلب دعما أوروبيا في سوريا والعراق وأفريقيا
* مصدر فرنسي : روحاني للرئيس الفرنسي "نحتاج كل قوتنا" لمحاربة الدولة الاسلامية
* أوباما ورئيس وزراء أستراليا يناقشان زيادة الضغوط على الدولة الإسلامية يتبع