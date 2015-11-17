الحكومة المصرية تعمل مع البنك المركزي لتخفيف الضغوط على العملة

شرم الشيخ (مصر) 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعمل مع البنك المركزي لتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه من خلال محاولة تعزيز الصادرات وتنظيم الواردات.

وقال في مؤتمر صحفي في شرم الشيخ إن تخفيف الضغوط على العملة مهمة البنك المركزي لكن الحكومة تعمل معه من خلال عدة وسائل أحدها زيادة الصادرات وتنظيم الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة تسبب في تراكم الواردات في الموانئ مع عدم تمكن الشركات من فتح خطابات اعتماد من أجل الإفراج عنها.