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الخميس 19 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* لافروف: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الاسد في سوريا.
* كاميرون: من الأفضل صدور قرار من الأمم المتحدة بشأن التحرك في سوريا.
* تركيا وأمريكا تكثفان حملتهما لطرد الدولة الاسلامية من منطقة حدود سورية.
* لافروف: لا اتفاق بين القوى العالمية على دور الاسد في سوريا.
* المرصد: مقتل ما لا يقل عن 33 من الدولة الإسلامية في ضربات جوية في سوريا.
* السيسي وبوتين يتفقان على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
* الكرملين: بوتين والسيسي اتفقا على إجراءات لتحسين أمن الطيران. يتبع