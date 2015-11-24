الجنيه المصري يستقر في عطاء الدولار ويتراجع في السوق الموازية

القاهرة 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء الدولار اليوم الثلاثاء إذ باع البنك المركزي 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار فيما ضعفت العملة المصرية في السوق الموازية.

وفوجئت السوق هذا الشهر بقرار البنك المركزي رفع سعر الجنيه 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار.

ولم يتغير أقل سعر رسمي مقبول عن سعر البيع أمام الدولار يوم الأحد. لكن متعاملا في السوق قال إن الدولار وصل إلى 8.60 جنيه في السوق الموازية اليوم الثلاثاء بعدما كان 8.55 جنيه يوم الأحد.

وأعلنت مصر في أكتوبر تشرين الثاني أن المصرفي الكبير طارق عامر سيخلف هشام رامز في منصب محافظ البنك المركزي هذا الشهر. وقوبل القرار بترحيب المتعاملين الذين يتوقعون أسلوبا جديدا في التعامل مع أزمة العملة المصرية.

وسعت القاهرة إلى ترويض السوق السوداء بإجراءات مثل وضع سقف للإيداعات الدولارية.