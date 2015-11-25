* مقتل 12 شخصا في تفجير حافلة للحرس الرئاسي في تونس

* اوباما واردوغان يتفقان على تهدئة التوترات مع روسيا بعد اسقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود التركية-السورية

* مسؤول امريكي: الطائرة الروسية اصيبت داخل المجال الجوي السوري بعد توغل قصير في المجال الجوي التركي

* اوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي لبحث التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية

* بوتين يقول إن اسقاط الطائرة سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع تركيا