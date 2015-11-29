صباح الخير من رويترز
الأحد 29 نوفمبر تشرين الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل أربعة رجال شرطة في إطلاق نار قرب القاهرة
* مقتل سبعة اشخاص في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة شمال العراق
* الجيش السوري يتهم تركيا بزيادة إمدادت الأسلحة والذخيرة للمعارضة
* مقتل محام كردي بارز رميا بالرصاص في جنوب شرق تركيا
* الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة في اسطنبول
* المرشح الجمهوري بن كاريسون يلتقي مع لاجئين سوريين ويعارض قدومهم إلى الولايات المتحدة
* الحكومة: دبي تعتزم انفاق مليارات الدولارات على الطاقة النظيفة يتبع