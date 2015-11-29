متعاملان: المركزي المصري سيبقي سعر الجنيه دون تغيير في عطاء اليوم
القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملان في سوق صرف العملات الأجنبية لرويترز إن البنك المركزي المصري سيبقى سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الأحد وهو الأول بعد تولي طارق عامر منصب محافظ البنك.
وتواجه مصر نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه 20 قرشا أمام الدولار في الحادي عشر من الشهر الجاري. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
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