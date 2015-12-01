الثلاثاء أول ديسمبر كانون الأول

* مقتل ثلاثة جنود سعوديين في هجوم عبر الحدود مع اليمن

* العراق يوجه اللوم لإيران بعد اقتحام آلاف الزوار لمعبر حدودي

* العفو الدولية: استغلال العمال لا يزال "متفشيا" في دولة قطر

* الاتحاد الأوروبي يقول إنه سيواصل دوره من أجل السلام في الشرق الأوسط