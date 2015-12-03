الخميس 3 ديسمبر كانون الأول

* بريطانيا تشن أولى غاراتها الجوية على سوريا بعد موافقة البرلمان على قصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية.

* روسيا تقول لديها دليل على أن تركيا المستهلك الأساسي لنفط الدولة الإسلامية.

* كاميرون يقول إن الخلاف مع روسيا بشأن مستقبل الأسد تقلص وسيتقلص أكثر مع مواصلة محادثات فيينا