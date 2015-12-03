المركزي المصري: تخصيص الدولار للبنوك سيتوقف على مدى توفيرها العملة للسوق

القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار سيعتمد على مدى فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن المعايير الجديدة تشمل "التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء."