مقدمة 1-الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي والسوق الموازية

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القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الخميس.

وباع البنك المركزي 39.3 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار وبلغ متوسط التخصيص للبنوك 35.7 بالمئة مقابل 57.14 بالمئة في عطاء الثلاثاء.

وكان البنك رفع سعر الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني بواقع 20 قرشا من 7.9301 للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وظل البنك يخفض سعر الجنيه المصري تدريجيا في العطاءات الرسمية حتى رفعه في الشهر الماضي لكن سعر العملة لا يزال بعيدا عن سعرها في السوق السوداء.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الدولار بلغ 8.54 جنيه اليوم دون تغيير يذكر عن سعره يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الرئاسة عقب اجتماع أمس الاربعاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر إن البنك المركزي سيضخ المزيد من السيولة الدولارية هذا الشهر.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سداد جميع المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار.

ومنذ إعلان تعيين عامر في أكتوبر تشرين الاول اتخذ المحافظ الجديد سلسلة إجراءات لتزويد البنوك بالدولارات التي تحتاجها بشدة مع مواجهة البلاد نقصا في العملة الاجنبية يخنق الواردات ويلحق ضررا بالناتج الاقتصادي.