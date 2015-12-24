مقدمة 1-محافظ المركزي المصري: ضخ 8.3 مليار دولار للاستيراد والمستثمرين في 45 يوما

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل وخلفية)

القاهرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الخميس إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

غير أن عامر أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات.

وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن البنك المركزي قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح السبب".

وردا على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز أمس عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال عامر "هذا الكلام ليس دقيقا."

وأضاف "نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء" لكنه لم يخض في تفاصيل.

كانت مصادر قالت لرويترز أمس إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة.