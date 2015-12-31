الخميس 31 ديسمبر كانون الأول

* مصادر مطلعة تقول إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

* الجيش السوري يقول إنه سيطر على ساحة رئيسية في الجنوب.