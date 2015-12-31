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الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي ويرتفع قليلا في السوق السوداء

Thu Dec 31, 2015 11:30am GMT
 
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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي اليوم الخميس بينما ارتفعت العملة المصرية قليلا في معاملات السوق السوداء.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه أمام الدولار بواقع 20 قرشا في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وباع البنك المركزي اليوم الخميس 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الثلاثاء ليوفر للبنوك 37.74 بالمئة من المبالغ التي طلبتها.

ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ اليوم 8.57 جنيه للدولار مقارنة مع 8.58 جنيه يوم الثلاثاء. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 