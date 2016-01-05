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البنك المركزي: نمو المعروض النقدي لمصر 19.4% في نوفمبر

Tue Jan 5, 2016 2:37pm GMT
 
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القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي
المصري اليوم الثلاثاء إن المعروض النقدي (ن2) زاد 19.4 بالمئة في
نهاية نوفمبر تشرين الثاني عن مستواه قبل عام.
    وأضاف أن المعروض النقدي بلغ 1.878 تريليون جنيه مصري.
    وفيما يلي جدول بأحدث أرقام المعروض النقدي (ن2) لمصر
بالتريليون جنيه وفقا لموقع البنك المركزي على الانترنت:
    
                    نوفمبر 2015    أكتوبر 2015    نوفمبر 2014
السيولة المحلية (ن2)       1.878      1.866843       1.573

 (إعداد إيهاب فاروق وعبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير
إسلام يحيى)
 