مقدمة 1-خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر إلى الصين

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من إيهاب فاروق

القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر مصرفي في مصر اليوم الثلاثاء إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة الاف دولار من نحو سبعة الاف دولار في السايق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.

وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "ويسترن يونيون يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الاسكندرية والعربي الأفريقي الدولي. تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر."

ولم يتسن على الفور الاتصال ببنك الاسكندرية أو العربي الافريقي في القاهرة للتعليق لكن عددا من العاملين في ويسترن يونيون في مصر أكدوا صحة المعلومات.

وبلغت واردات مصر من الصين خلال أول تسعة أشهر من 2015 نحو 8.9 مليار دولار بزيادة 17 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2014.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارات جديدة في ديسمبر كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.