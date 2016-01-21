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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 21, 2016 5:06am GMT
 
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الخميس 21 يناير كانون الثاني أهم الأنباء الإقليمية

* الحكومة الامريكية توافق على بيع العراق أسلحة ومعدات عسكرية قيمتها حوالي ملياري دولار

* الرئيس الصيني يدعم مساعي مصر للحفاظ على الاستقرار

* مبعوث الأمم المتحدة: محادثات سوريا قد لا تبدأ في 25 يناير

* العفو الدولية تتهم الأكراد بشن حملة لطرد العرب من شمال العراق

* وزراء دفاع غربيون يتعهدون بتكثيف القتال ضد الدولة الإسلامية

* وكالات: روسيا تواصل الغارات بسوريا وتسقط مساعدات لدير الزور

* احتجاجات ضد البطالة تجتاح عدة مدن تونسية

* الشيوخ الأمريكي يعرقل تشريعا يشدد فحص اللاجئين من سوريا   يتبع
 