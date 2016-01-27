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صباح الخير من رويترز

Wed Jan 27, 2016 4:15am GMT
 
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الأربعاء 27 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* المعارضة السورية تقرر الأربعاء إن كانت ستشارك في محادثات السلام

* الشرطة: لا خطر بعد إخلاء مقر البعثتين السعودية والقطرية بالأمم المتحدة

* 24 قتيلا في تفجيرين في حمص أعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنهما

* الجيش الأمريكي: قوات التحالف نفذت 18 ضربة ضد الدولة الإسلامية

* رئيس فريق تفاوض المعارضة السورية يقول إنه غير متفائل حيال محادثات السلام

* تركيا تعارض انضمام الاتحاد الديمقراطي للمعارضة في محادثات السلام السورية

* لافروف: التحرك الروسي ساعد على قلب الأوضاع في سوريا   يتبع
 