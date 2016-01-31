البنك المركزي: المعروض النقدي لمصر يرتفع 18.6% في ديسمبر

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن المعروض النقدي (ن2) زاد 18.6 في المئة في نهاية ديسمبر كانون الأول عن مستواه قبل عام. وأضاف أن المعروض النقدي بلغ 1.9 تريليون جنيه مصري. وفيما يلي جدول بأحدث أرقام المعروض النقدي (ن2) لمصر بالتريليون جنيه وفقا لموقع البنك المركزي على الانترنت: ديسمبر 2015 نوفمبر 2015 ديسمبر2014 السيولة المحلية (ن2) 1.905 1.877 1.607 (إعداد هالة قنديل درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)