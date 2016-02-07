الجنيه المصري مستقر في عطاء المركزي

القاهرة 7 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغيير مقابل الدولار في عطاء العملة الصعبة الرسمي اليوم الأحد وفي معاملات السوق السوداء.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة أزمة في العملات الأجنبية وضغوطا متزايدة على السلطات لخفض قيمة العملة. لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر تشرين الثاني ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين.

وباع البنك المركزي اليوم 39.1 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

ومازال السعر الرسمي للجنيه أقوى كثيرا من سعر السوق السوداء الذي استقر عند نفس مستوى الخميس الماضي البالغ 8.72 جنيه للدولار بحسب متعاملين.

وقرر البنك المركزي في نهاية يناير كانون الثاني رفع سقف إيداع العملة الأجنبية في البنوك لخمسة أمثاله إلى 250 ألف دولار شهريا للمساعدة في تخفيف أزمة نقص الدولار التي أدت إلى تكدس واردات السلع الأساسية في الموانئ.