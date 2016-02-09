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الثلاثاء 9 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* السعودية تقول إنها مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا
* مدير المخابرات العسكرية الأمريكية يتوقع زيادة هجمات الدولة الإسلامية
* الأمم المتحدة: حالات الموت الجماعي في سجون سورية تصل إلى جرائم "إبادة"
* مسؤولون: أمريكا تكثف جهودها لوقف إطلاق النار في سوريا
* ميركل تقول إن المعاناة الناجمة عن القصف الروسي في سوريا أفزعتها
* القصف الروسي يساعد الجيش السوري في التقدم باتجاه الحدود التركية
* داود أوغلو: سنسمح بدخول لاجئين سوريين عندما تقتضي الضرورة يتبع