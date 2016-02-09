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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 9, 2016 4:45am GMT
 
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الثلاثاء 9 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* السعودية تقول إنها مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا

* مدير المخابرات العسكرية الأمريكية يتوقع زيادة هجمات الدولة الإسلامية

* الأمم المتحدة: حالات الموت الجماعي في سجون سورية تصل إلى جرائم "إبادة"

* مسؤولون: أمريكا تكثف جهودها لوقف إطلاق النار في سوريا

* ميركل تقول إن المعاناة الناجمة عن القصف الروسي في سوريا أفزعتها

* القصف الروسي يساعد الجيش السوري في التقدم باتجاه الحدود التركية

* داود أوغلو: سنسمح بدخول لاجئين سوريين عندما تقتضي الضرورة   يتبع
 