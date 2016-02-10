* الأمم المتحدة تناقش الوضع الإنساني في سوريا قبل محادثات ميونيخ

* مستشارة للأسد: دمشق تهدف لتأمين الحدود مع تركيا ولا تتوقع نجاح الدبلوماسية

* روسيا: لا دليل على مقتل مدنيين في القصف الروسي في سوريا.