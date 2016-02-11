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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 11, 2016 5:05am GMT
 
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الخميس 11 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية

* جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية.

* فابيوس: سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا غامضة.

* المعارضة السورية تطالب أمريكا باتخاذ موقف أكثر شدة من روسيا.

* محكمة إسرائيلية تضيف شهرا للحكم الصادر على أولمرت بالسجن 18 شهرا.

* المعارضة السورية: سنشارك في محادثات سلام حين يتوقف القصف الروسي.

* منع حفيد الخميني من خوض الانتخابات بعد رفض طعنه.

* إردوغان ينتقد أمريكا لدعمها مسلحين أكرادا سوريين.

* ألمانيا تتوقع مشاركة وزيري خارجية السعودية وإيران في محادثات بشأن سوريا.أهم الأنباء العالمية   يتبع
 