* جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية.

* المعارضة السورية تطالب أمريكا باتخاذ موقف أكثر شدة من روسيا.

* محكمة إسرائيلية تضيف شهرا للحكم الصادر على أولمرت بالسجن 18 شهرا.

* المعارضة السورية: سنشارك في محادثات سلام حين يتوقف القصف الروسي.