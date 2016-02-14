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الأحد 14 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* مصدر: الجيش السوري ينوي التقدم إلى محافظة الرقة معقل الدولة الاسلامية
* روسيا تشكك في فرص وقف إطلاق النار بسوريا والقوات الحكومية تحقق مكاسب
* روسيا تنفي قصف مدنيين في سوريا بعد تعرضها لانتقادات واسعة
* المرصد: القوات التركية تقصف قاعدة جوية سورية استولى عليها الاكراد
* السعودية تؤكد أنها سترسل طائرات إلى قاعدة إنجيرليك التركية
* رئيس وزراء تركيا يؤكد شن ضربات على مسلحين اكراد في سوريا ويطالبهم بالانسحاب
* قوات بحرية ليبية في طرابلس تضبط ناقلة اجنبية يتبع