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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 17, 2016 5:12am GMT
 
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الأربعاء 17 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* اوباما: التدخل الروسي في سوريا يبرز ضعف الاسد

* اوباما: الولايات المتحدة ستحاول منع تنظيم الدولة الاسلامية من ترسيخ موطيء قدم في ليبيا

* ردا على تعليقات لدي ميستورا .. الحكومة السورية تقول ان "صدقية المبعوث الاممي في حاجة لإختبار"

* التحالف الأمريكي يشن 30 ضربة ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

* متحدث: مبعوث الأمم المتحدة يبحث وقف إطلاق النار والمساعدات مع وزير خارجية سوريا

* مصادر عسكرية: المدفعية التركية ترد "بالمثل" على إطلاق نار من سوريا   يتبع
 