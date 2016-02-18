* الهلال الأحمر: شاحنات مساعدات تنطلق من دمشق إلى مناطق محاصرة

* وكالة: روسيا تقول إن هجمات تركيا على سوريا "فوضى مطلقة"

* وكالة: اجتماع يوم الجمعة بين عسكريين روس وأمريكيين لبحث الهدنة في سوريا