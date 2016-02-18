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الخميس 18 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية
* الهلال الأحمر: شاحنات مساعدات تنطلق من دمشق إلى مناطق محاصرة
* وكالة: روسيا تقول إن هجمات تركيا على سوريا "فوضى مطلقة"
* وكالة: اجتماع يوم الجمعة بين عسكريين روس وأمريكيين لبحث الهدنة في سوريا
* ميركل تجدد الدعوة لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا
* تركيا تريد منطقة آمنة بعمق 10 كيلومترات داخل سوريا تشمل أعزاز
* إردوغان: لا نية لوقف قصف وحدات حماية الشعب الكردية السورية
* الجيش الأمريكي: أمريكا وحلفاؤها نفذوا 21 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية
* الحكومة البريطانية تمنع القطاع العام من مقاطعة موردين إسرائيليين يتبع